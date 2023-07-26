المركز القومي للبحوث ودراسات الموسيقى ينظم ندوة علمية بعنوان ( توثيق وأرشفة التراث الغنائي الليبي ) .

طرابلس 25 يوليو 2023م (وال)- نظم المركز القومي للبحوث ودراسات الموسيقى العربية التابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون ندوة علمية بعنوان ” توثيق وأرشفة التراث الغنائي الليبي ” تحت شعار ” طموح وأفاق ” بهدف فتح افاق التحاور وتبادل الافكار حول اهمية جمع وأرشفة التراث الغنائي والموسيقي الليبية.

وحضر فعاليات الندوة رئيس الهيئة “عبدالباسط أبوقندة ” ومدير عام المركز القومي للبحوث ودراسات الموسيقى العربية ” فتحية قشوط ” وعدد من الفنانين والمهتمين بهذا المجال .

وتناولت الندوة عدة محاول منها أهمية تجميع وأرشفة التراث الغنائي الليبي و دور الجهات الرسمية المعنية و النتائج المهنية المرجوة .

كما تناولت المحاور أهمية التعاون مع الهواة والأفراد والجمعيات الاهلية المهتمين بالتراث الغنائي الليبي والاستفادة من أرشيفهم .

وأكد رئيس الهيئة “عبدالباسط أبوقندة ” في كلمة له بأن الهيئة والجهات التابعة لها تدعم وبكل قوة مثل هذه المشاريع التي من شأنها الحِفَاظْ علي الارشيف الغنائي الليبي موضحًا إن الهيئة دائما داعمة لمثل هذه المقترحات والخطط مستعدين لتنفيذها من أجل الارتقاء بهذا المجال العريق في بلادنا.

كما قام المتحاورين الاساسيين للندوة بتقديم تسجيلات فنية مسموعة من أرشيف المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية.

وفي ختام فعاليات الندوة قدمت فرقة ليبيا للمالوف والموشحات والمنوعات الغنائية التابعة للمركز عرض فني متمثل في قطعة موسيقية ونوبة مالوف بعنوان ” دمعي جرى ” .

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