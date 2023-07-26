قناة بنما تستمر في فرض القيود المطبقة على السفن، نتيجة تراجع منسوب المياه في بحيرتها الرئيسية

بنما سيتي 26 يوليو 2023م ( وال ) أعلنت هيئة قناة بنما، اليوم الخميس ,استمرارها في فرض القيود المطبقة على شركات الشحن هذا العام، بعدما تسبب الجفاف في تراجع منسوب المياه في بحيرتها الرئيسية إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، ما أدى إلى تشكل طابور من السفن التي تنتظر عبور الممر المائي.

وقال رئيس الهيئة ” ريكورت فاسكويز ” ، في مقابلة له مع وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء من العاصمة بنما سيتي إن هيئة القناة ستهدف إلى الإبقاء على القيود الأولية التي تقيد مدى العمق الذي يمكن به لأي سفينة أن تنتظر في المياه، بحيث لا يقل عن 44 قدما (4ر13 متر) للسفن الضخمة “نيوبنماماكس” طوال فترة جفاف هذا العام. كما شهدت القناة في الأشهر الستة الماضية، وفي إطار ظاهرة عالمية، موسم جفاف ممتد ومستويات عالية من التبخر، مع احتمال كبير للتعرض لظاهرة “نينيو” قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن القيود ستسمح بعبور معظم الناقلات، على الرغم من أن بعض السفن مثل سفن الحاويات وناقلات البضائع الصب الجافة سيتعين عليها تخفيف حمولتها.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة بنما يبلغ طولها 80 كيلومترًا وتربط بين المحيطين الأطلسي والهادي، ويمر بها نحو 3.5 % من التجارة البحرية في العالم.

وتتكون القناة من ثلاثة قطاعات مغلقة تستخدم لرفع السفن إلى منسوب بحيرة جاتون وهي بحيرة صناعية ترتفع 28 مترا فوق مستوى سطح البحر، ثم يتم خفض السفن مجددا بعد الوصول إلى أحد المحيطين، وقد أدى انخفاض معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، إلى انخفاض مستوى المياه في بحيرة جاتون، وهو ما أثر سلبيًا على القناة.