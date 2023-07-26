البرلمان الروسي يقر تعديلا يرفع أقصى سن للتجنيد العسكري إلى 30 عاما.

موسكو 26 يوليو 2023 م ( وال ) أقر البرلمان في روسيا الثلاثاء رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما. ويحظر القانون أيضا على المجندين مغادرة الأراضي الروسية من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد إليهم أمر تجنيدهم. وسيتيح هذا الإجراء زيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط بالجيش الروسي.

وأوضح الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة “اعتبارا من الأول من شهر يناير 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية”.وسيسمح هذا الإجراء بزيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي.

وسيظل الحد الأدنى لسن التجنيد كما هو عند 18 عاما. وفي البداية كان قد أكد المشرعون أنهم سيرفعون تدريجيا السن الأدنى للتجنيد إلى 21 عاما.

ولم يعد مسموحا للروس في سن التجنيد أن يغادروا البلاد بمجرد حصولهم على إفادة بالانخراط فى الخدمة . وبعد تغييرات سابقة على القانون، لم يعد ضروريا أن يتسلم صاحب الإفادة شخصيا إفادته ، حيث بات تسجيلها ونشرها في سجل عبر الإنترنت كافيا الآن. ويحظر القانون أيضا على المجندين مغادرة الأراضي الروسية من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد اليهم أمر تجنيدهم.

وليدخل حيز التنفيذ، يتطلب النص مصادقة المجلس الفدرالي، الغرفة العليا في البرلمان، إضافة إلى التوقيع الشكلي للرئيس فلاديمير بوتين.

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