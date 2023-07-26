انخفاض أسعار النفط بعد تحقيق أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

سنغافورة 26 يوليو 2023 (وال) – انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق ، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 83.32 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 79.35 دولار للبرميل.

وكان معهد البترول الأمريكي ذكر أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وفقا لمصادر السوق.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات اليوم.

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