مقتل 34 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا.

أبوجا 26 يوليو 2023 (وال) – قتل 34 شخصا على الأقل بينهم 7 جنود ، جراء هجوم شنه مسلحون في ولاية “زامفارا” الواقعة شمال غربي نيجيريا.

وذكرت الشرطة المحلية في الولاية بأن 27 شخصا من قرية “دان جولبي” النائية قتلوا خلال الهجوم المسلح، بينما قتل العسكريون في كمين نصب لهم عندما كانوا في طريقهم لمساعدة سكان القرية جراء الهجوم.

يشار إلى أن عصابات مسلحة تنشط في شمال غرب نيجيريا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعمل على إشاعة الفوضى وتهاجم القرى والتجمعات السكانية وتخطف مئات الأشخاص، بينما يقصف الجيش النيجيري بين الحين والآخر معسكرات يستخدمها المسلحون في الغابات.

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