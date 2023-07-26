الهجرة الدولية : نزوح أكثر من 3.5 ملايين سوداني جراء الاشتباكات.

جنيف 26 يوليو 2023 (وال) – أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح ولجوء أكثر من 3.5 ملايين سوداني منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان اليوم الأربعاء إن “101 يوم من الصراع في السودان والصراع مستمر في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان”، بينما اشتد القتال في دارفور وولايات كردفان.

وأوضح البيان أن التقدير الإجمالي الحالي للنازحين داخل السودان بلغ مليونين و686 ألفا و434 شخصا، نتيجة الصراع الذي بدأ في 15 أبريل الماضي .. مضيفا أن الصراع تسبب في لجوء حوالي 844 ألفا و574 شخصا إلى البلدان المجاورة وهي : مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان واثيوبيا.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

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