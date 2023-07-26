المفوضية الأوروبية تدعو لمزيد من الاتفاقات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

طرابلس 26 يوليو 2023 م ( وال ) دعت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين ” لإبرام المزيد من الاتفاقات مع الدول الشريكة خارج التكتل للسيطرة على الهجرة. وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر مساء أمس الثلاثاء : “لا بد أن نعمل بصورة أوثق مع دول المنشأ والعبور”. لكن فون دير لاين لم تشر إلى الدول التي قد يتم أخذها بعين الاعتبار لمثل هذه الاتفاقات.

فون دير لاين أشادت بالتعاون بين دول غربي البلقان والمفوضية الأوروبية بشأن الهجرة، وذكرت أن هذا التعاون أتاح خفض عمليات الدخول غير المصرح بها إلى المنطقة الأوروبية بنسبة 25 % على مدار الستة شهور الماضية. مشيرة إلى أنه: “على العكس، زادت الهجرة غير الشرعية برغم ذلك عبر البحر المتوسط بصورة كبيرة”.

وأوضحت أن أوروبا يجب أن تستثمر المزيد في دفع اقتصادات دول شمال أفريقيا إلى الاستقرار “وإلى جانب هذا، مكافحة الجريمة المنظمة المتمثلة في مهربي البشر والمهربين بمزيد من الاتساق”.

( وال )