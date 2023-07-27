الكوني يثمن جهود المؤسسات الليبية في انقاد حياة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود بين ليبيا وتونس .

طرابلس 26 يوليو 2023 (وال)- ثمن النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” جهود فرق طب الطواريء، والخبرة القضائية، والطب الشرعي، وحرس الحدود الليبيين في تقديم المساعدات وانقاد حياة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود بين ليبيا وتونس .

وقال الكوني في تغريدة على حسابه بشبكة تويتر ( كم هو موجع، عاصفاً بالقلب أن نرى في هذا الحر، أخوة في الإنسانية يموتون عطشاً على الحدود الليبية- التونسية ، وقد كانوا عابري سبيل أحوج للعون ولو بشربة ماء.

وأضاف ( شكراً لفرق طب الطوارئ، والخبرة القضائية، والطب الشرعي، وأبطال حرس الحدود…جهودكم لإنقاذ الأرواح وسام من مجد زركش صدر ليبيا ).

وكانت المؤسسات الأمنية والإنسانية في ليبيا ومن بينها جمعية الهلال الأحمر الليبي قد أعلنت استمرار فرقها في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للمهاجرين على الحدود الليبية – التونسية، بما في ذلك النساء والأطفال والرجال الذين يحتاجون للمساعدة الفورية.

وأوضح الهلال الأحمر الليبي في منشور له على تويتر أنه يعمل بجد مع منظمات إنسانية دولية لتلبية احتياجات المهاجرين قائلا ( نحن لا نتوقف عن العمل لأن الإنسانية هي قيمتنا الأسمى والمهاجر هو إنسان ) .

يشار إلى منظمة حقوقية ليبية كانت قد أعربت عن قلقها إزاء ما وصفتها بالمعلومات الأولية بشأن وقوع حالات وفاة لمهاجرين غير نظاميين وطالبي لجوء متواجدين على الحدود الليبية التونسية.

وقالت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليبيا في بيان لها أمس الخميس إن المعلومات الأولية تفيد بوفاة عدد ثلاثة مهاجرين بينهم ا مرأة ”جراء بقائهم بدون طعام ولا ماء في العراء وسط أجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائيه تنعدم فيها كل مقومات الحياة”.

وأضافت المؤسسة أن الضحايا اللذين لقوا حتفهم جراء المعاناة اللاإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين اللذين قامت السُلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية.

(وال)