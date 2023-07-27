مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء : نسعى لإنشاء شبكة ضخمة تضم 100 محطة رصد جوي إلكترونية في ليبيا .

طرابلس 26 يوليو 2023م (وال ) – كشفت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته عن امتلاكها محطات رصد إلكترونية حديثة ودقيقة (weather station ) خاصة بالطقس.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن مهمة هذه المحطات تتمثل في رصد وتوثيق أغلب عناصر الحرارة و والرياح والأمطار والرطوبة والضغط الجوي ونقطة الندى والإشعاع الشمسي وكذلك الأشعة فوق البنفسجية UV.

كما أكدت المؤسسة أن لديها 10 محطات حاليا كمرحلة أولى ضمن مشروع (مزن) موجودة في: زلطن- الزاوية – طرابلس – مصراتة – سرت – البريقة – أوجلة، بنغازي – درنة – الجغبوب.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستقوم بنشر 78 محطة وسيتم توزيعها على كامل ربوع البلاد ، مؤكدة بأن الهدف من ذلك هو إنشاء شبكة ضخمة تضم 100 محطة رصد جوي إلكترونية .

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