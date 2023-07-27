الدبيبة يكرم فريق الاتحاد المتحصل على بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022/2033م.

طرابلس 26 يوليو 2023م (وال)- كرّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة “رفقة وزير الرياضة ” عبد الشفيع الجويفي ” ورئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة ” فؤاد برغش ” فريق الاتحاد المتحصل على بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022/2033م للمرة الخامسة في تاريخه.

وفي كلمة لــ ” الجويفي ” أكد فيها تقدير الاتحادات الرياضية لرئيس الحكومة لاهتمامه بكل الرياضات والألعاب وتكريمه لكافة المتميزين في الرياضة الليبية، مشيدا بجهوده لاستكمال عدد من الصالات الرياضية، ومن بينها صالة نادي الاتحاد التي ساهمت في الاستعداد الجيد لفريق النادي.

وقدم ” الدبيبة ” في تهنئته لفريق السلة، امتنانه لعمل اتحاد السلة الليبي بشأن تنظيم روزنامة المسابقات، وعمله لتطوير كرة السلة وتوفير الظروف الإيجابية لها، مُعزّيًا جماهير الاتحاد وإدارته ورياضييه في المشجع ” عبدالمهيمن الفلاح”.

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