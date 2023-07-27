مصلحة الفضاء السمعي تستعرض في اجتماعها الثاني إلاجراءات المتعلقة بالتنظيم الداخلي وملاكها الوظيفي.

طرابلس 27 يوليو 2023 (وال)- عقدت مصلحة الفضاء السمعي الاجتماع الثاني برئاسة رئيس المصلحة وبحضور مساعد رئيس المصلحة ومديري الإدارة القانونية والشؤون المالية والموارد البشرية ومكتبي العلاقات الدولية والتراخيص.

وتناول الاجتماع عدة ملفات بينها استعراض قرار اعتماد هيكيلية مصلحة الفضاء السمعي و المهام المناطة بمختلف ادارات المصلحة كذلك إتمام كافة إلاجراءات المتعلقة بالتنظيم الداخلي والملاك الوظيفي، بالإضافة إلى ما أنجز من أعمال خلال الفترة الماضية ..

وأثنى رئيس المصلحة على المجهودات التي يبذلها مديرو الإدرات من أجل استكمال عملية التأسيس تمهيداً لاحالة الخطط والمقترحات التي من شأنها الرفع من وتيرة عمل المصلحة في الأيام القادمة.

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