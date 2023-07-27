رئاسة جامعة وادى الشاطئ تناقش في اجتماعها السابع اعتماد مقترح مركز الريادة والابتكار .

سبها 27 يوليو 2023 ( وال ) ناقش مجلس جامعة وادى الشاطئ في اجتماعه السابع لهذا العام الذى عقده بمقر كلية القانون برئاسة المكلف الدكتور ” ناصر ابوهمود ” وبحضور اعضاء المجلس اعتماد مقترح مركز الريادة والابتكار تاريخ 21 -4 من كل عام ليكون يوم جامعة وادي الشاطئ للريادة والابتكار، بالاضافة الى مقترح مسابقة مركز الريادة والابتكار للابداع.

وتطرق الاجتماع الى استكمال العام الجامعي 22/23، وذلك بعد ان انهت كل الكليات الامتحانات النهائية، واعلنت بعضها النتائج النهائية في كلا من ( المرحلة التمهيدية وكليات التربية والقانون والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية وتقنية المعلومات ) و حث المجلس بقية الكليات بسرعة اعلان النتائج واحالة قوائم الخريجين

كما تم مناقشة برنامج بداية الدورات التدريبية الصيفية لرفع الكفاءة لفني المعامل بكليات العلوم والهندسة، والدورة تدريبية لاعضاء هيئة التدريس الجدد

وهنأ مجلس الجامعة جميع الخريجين لهذا العام لانهائهم متطلبات التخرج، وثمن جهود كوادر الجامعة من هيئة التدريس و الكوادر المساندة من معيدين وفنيين وموظفين لتفانيهم في اداء مهامهم العلمية والتعليميةعلى مدار العام الجامعي، .

( وال سبها )