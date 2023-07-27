ليبيا نيوز

وزارة البيئة تسلم الى وزارة التعليم التقنى والفني معدات واجهزة مخصصة لغرض التدريب والتأهيل .

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 يوليو 2023 (وال)- سلمت وزارة البيئة الى وزارة التعليم التقنى والفني   معدات واجهزة  مخصصة لغرض تدريب وتأهيل منتسبى معاهد التكييف والتبريد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقنى والفنى .

وتأتي  الخطوة ضمن البرنامح الوطنى لإدارة التخلص من إستخدام المواد المستنفذة لطبقة الاوزون فى قطاع خدمات التكيبف والتبريد فى ليبيا التي تشرف على تنفيذه وحدة_الأوزون_الوطنية بوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .

وذكر مصدر من الوزارة ان  الجهود مستمرة  لتوظيف الاتفاقيات الدولية البيئية لخدمة التنمية المحلية والذى يتضمن اقامة عدة دورات تدريبية لطلبة المعاهد الفنية المتوسطة فى مجال الصيانة السليمة لأجهزة التكييف والتبريد لرفع كفائتهم فى مجال التعامل مع المواد البديلة المستخدمة فى انظمة التكيبف والتبريد .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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