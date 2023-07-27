الدبيبة يعبر عن قلقه إزاء أحداث النيجر

طرابلس 27 يوليو 2023 م . ر ( وال ) – أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” مساء الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء الأخبار الواردة من النيجر، والتي من شأنها أن تهدد استقرار البلد الجارة.

وأكد ” الدبيبة” في منشور عبر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة” التمسك بمبادئ الاتحاد الأفريقي الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات»، قائلاً: «نضم صوتنا إلى الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في دعوتهما لعودة الاستقرار واستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية».

ودعا رئيس الحكومة إلى ” وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية”، التي قال إنها ” تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل” .

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