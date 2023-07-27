ليبيا تعزي السعودية في حادث ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية .

طرابلس 27 يوليو 2023 م . ر ( وال ) – أعربت دولة ليبيا عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب اللمملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط طائرة القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، والذي أدى إلى استشهاد طاقم الطائرة رحمهما الله.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان تعاطف وتضامن دولة ليبيا حكومة وشعبا مع المملكة السعودية الشقيقية في هذا المصاب الجلل ، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار.

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