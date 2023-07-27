ارتفاع أسعار النفط لتتجه نحو أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل الماضي.

سنغافورة 27 يوليو 2023 (وال) – ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس لتعوض خسائر الجلسة الماضية، بعدما طغى شح المعروض والتوقعات بزيادة الطلب الصيني على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 83.64 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 79.56 دولار للبرميل، ليتجه نحو أعلى مستوياته منذ 19 أبريل الماضي.

وتراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع، ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، تاركا الباب مفتوحا أمام رفع آخر.

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