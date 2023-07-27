المقريف يطلع على الخطة الدراسية للعام الدِّراسي 2023م – 2024م.

طرابلس 27 يوليو 2023 م . ر ( وال ) – اطلع وَزِير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” اليوم الخميس على الخُطة الدِّراسية للعام الدِّراسي 2023م – 2024م والتي اعدها مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية.

جاء ذلك خلال لقاء المقريف بطرابلس اللجنة المُشكَّلة بإعداد الخُطة و المُشكَّلة من مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية من الخُبراء المواد بالمركز.

وذكرت وزارة التعليم عبر صفحتها بالفيسبوك أن الوزير اطلع خِلال اللقاء الذي حَضره مدير المركز”كامِل الويبة “، وَمدير إدارة البُحوث بالمركز “سيف بالحسن ” عَلى الخُطة المُعدَّة واستمع إلى شروحات الخبراء وإعطاء الملاحظات بِشأنها.

وَشدَّد الوزير خلال اللقاء على ضرورة أن ينتهي العام الدِّراسي القادم بشكل كامِل بما في ذلك اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة قبل بِداية شهر أغسطس من العام 2024م بِحيث يكون الشهر بالكامِل عطلة للمُعلِّمين، لايُكلَّفون خِلاله بأي عَمل لِيستمتعوا بِعطلتهم مع أُسرهم، ويكونوا جاهِزين للعطاء في العام الذي يليه.

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