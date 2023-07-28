ليبيا نيوز

بيان رئيس المجلس الرئاسي حول الأحداث في جمهورية النيجر .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 27 يوليو 2023م ( وال )-قال رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” انه يتابع بقلق ما تتعرض له الشرعية في جمهورية النيجر بحصار الرئيس المنتخب ” محمد بازوم ” من خلال عملية عسكرية غادرة خارج القانون والشرعية من قبل إحدى الوحدات السكرية بهدف احداث تغيير غير دستوري في السلطة الشرعية القائمة في الجارة الشقيقة النيجر مما يهدد الأمن والاستقرار الاقليمي.

    وأضاف ” المنفي ” في بيان نشره المكتب الاعلامي لرئيس المجلس اليوم الخميس أن النظام الاساسي للاتحاد الأفريقي يعتبر مثل هذه التدخلات التى تهدف إلى إسقاط السلطة الشرعية أو ابتزازها بوسائل غير دستورية مرفوضة ، ولن تمكن فاعليها أن يكونوا بيننا كممثلين للشعب النيجري، وندعوهم إلـى العودة إلى ثكناتهم ، وندعو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلـى اتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس ” محمد بازوم ” وأسرته ورئيس واعضاء الحكومة ، كما نناشد اشقاؤنا في النيجر إلى اتخاذ كل ما من شأنه حماية ارواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بتفادي اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح .

  …( وال )… 

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وكالة الأنباء الليبية

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