المجلس الأعلى للقضاء يدين ما وصفها بالهجمة الإعلامية للطعن في شرعيته .

طرابلس 27 يوليو 2023م ( وال )-أدان المجلس الأعلى للقضاءاليوم الخميس ما وصفها بالهجمة الإعلامية التي وظفت للطعن في شرعية المجلس .

وأعتبر المجلس في بيان له أن اقتحام مقره أساء لهيبة القضاء ومكانته الدولية ، مشددا على أن أداء المجلس لرسالته والمهام المناطة به في طوق متين من العدالة في أجلى صورها وحتى في مواجهة من اقترفوا هذا العمل الذي كاد أن يضرب العدالة في ليبيا بمقتل حسب البيان .

و أشاد البيان:” بموقف مجلس النواب الذي اضطلع بمهامه وتحمل المسؤولية في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها”.

وثمن البيان عاليًا الحكمة الكبيرة التي تعامل بها مع هذا الحدث والحزم الذي غلب فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدة قضائه والنأي به عن المناكفات والأجندة السياسية الضيقة”.

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