ليبيا نيوز

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن رئيس النيجر .

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 نيويورك 27 يوليو 2023م ( وال )- طالبت الأمم المتحدة اليوم الخميس ، بالإفراج عن رئيس النيجر ” محمد بازوم ” وجميع أعضاء حكومته المحتجزين ” بشكل فوري، ودون أي شروط مسبقة”.

    وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ” فولكر تورك ” في بيان ، إنه يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ” محمد بازوم ” وضمان أمنه ، كما يجب إطلاق سراح أعضاء حكومته المحتجزين بشكل تعسفي وأقاربهم ، على الفور ودون شروط مسبقة”  .

      وأعرب ” تورك ” عن “صدمته” حيال محاولة الانقلاب العسكرية التي شهدتها النيجر، مؤكدا إدانته الكاملة لها ، مضيفا يجب بذل كل الجهود لاستعادة النظام الدستوري وسيادة القانون”.

  …( وال )…

   

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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