ليبيا نيوز

وزير الداخلية يبحث مع السفير التونسي وضع المهاجرين غير النظاميين على الحدود الليبية التونسية .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   

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وكالة الأنباء الليبية

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