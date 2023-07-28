الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة على كوكب الأرض.

نيويورك 28 يوليو 2023 (وال) – حذر “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة من تواصل الارتفاع القياسي في درجة حرارة كوكب الأرض بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال “غوتيريش” إن ” عصر الاحتباس الحراري قد ولى، وحل عصر الغليان العالمي”، في أعقاب تأكيد علماء المناخ أن شهر يوليو الجاري هو أكثر الأشهر تسجيلا للارتفاع في الحرارة في العالم.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي .. مشددا على أن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية مرعبة.

وأضاف أنه بالنسبة للكوكب بأكمله ، إنها كارثة .. مشيرا إلى أنه لو تم استثناء العصر الجليدي المصغر، فإن شهر يوليو الجاري سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها “صيف قاس” .. مبينا أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع التوقعات والتحذيرات المتكررة من قبل العلماء، لكن المفاجئ في هذه التغييرات المناخية أنها تجري بسرعة كبيرة.

وأهاب غوتيريش، قبيل انعقاد قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة بالالتزام بتحقيق حيادية الكربون قبل عام 2040، والدول الناشئة ببلوغ هذا الهدف قبل عام 2050 .. معتبرا أن الدمار الذي بدأته الإنسانية، يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل.

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