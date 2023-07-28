مدينة سرت تحتضن منتصف الشهر القادم بطولة ليبيا لكرة الطائرة جلوس لذوي الاحتياجات الخاصة.

سرت 28 يوليو 2023(وال)_ تحتضن مدينة سرت الخامس عشر من شهر أغسطس القادم بطولة ليبيا لكرة الطائرة جلوس لذوي الاحتياجات الخاصة باشراف الاتحاد الفرعي لذوي الاعاقة .

وقال رئيس الاتحاد ” عبد الجليل عبد الله ” لمراسل ” وال ” بسرت أن البطولة ستقام برعاية اللجنة الباراولمبية بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لذوي الاعاقة ويشارك فى البطولة “90” رياضيا من مختلف مناطق ليبيا يمثلون الاتحادات الفرعية ويدير هدة البطولة التى تتواصل يومين لجان عمل مكلفة باتخاذ االترتيبات والاستعدادات لاقامة البطولة فى موعدها واستقبال المشاركين بالبطولة ويقوم بالتحكيم حكاما من الفروع .

وبدأت اللجنة في تجهيز الملعب الذي ستقام عليه بطولة ليبيا لكرة الطائرة جلوس بمدرسة طلائع النصر للتعليم بسرت .

وقام عضو المجلس البلدي سرت متابع ملف التعليم الشباب بالمجلس رفقة رئيس الاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الاعاقة والمنسق الفني للبطولة ربيع القلاي بجولة اطلعوا خلالها على أعمال الصيانة والطلاء للملعب مكان اقامة منافسات البطولة والتجهيزات المتعلقة بالبطولة من أجل أظهارها بالمظهر اللائق

.(وال_سرت)