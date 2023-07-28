بهدف مكافحة التضخم : المصرف المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة .

بروكسل/ 28 يوليو 2023 ( وال ) – رفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في حملته التي استمرت لمدة عام للقضاء على التضخم المرتفع .

وقال المصرف المركزي الأوروبي في بيان له إنه رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليقف سعر الفائدة على الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي عند 3.75 بالمئة ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000 ومعدل إعادة التمويل الرئيسي عند 4.25 بالمئة .

وقال المصرف إن التضخم مستمر في التراجع ، لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة وسنبقي أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم .

وأضاف البيان إن القرارات المستقبلية ستضمن أن أسعار الفائدة الرئيسية للمصرف المركزي الأوروبي سيتم تحديدها عند مستويات تقييدية كافية، طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2 بالمئة” .

ويأتي قرار المركزي الأوروبي في وقت تتصاعد المخاوف بشأن الركود الذي يغذي التكهنات بأن رفع سعر الفائدة اليوم قد يكون الأخير خلال العام الجاري .