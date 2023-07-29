استمرار الحملة التفتيشية على النشاطات الغذائية و الدوائية بطرابلس.

طرابلس 28 يوليو 2023م(وال)-أعلن مركز الرقابة على الأغذية والادوية استمرار الحملة التفتيشية الواسعة التي اطلقها مدير فرع طرابلس المستهدفة للنشاطات الغذائية و الدوائية داخل العاصمة للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية .

‏‎ وأشار المركز إلى أن النظافة العامة تحتاج إلى اهتمام‏‎ ووجود خلط بين أصناف اللحوم‏‎ وعدم وجود مصدر للمياه الساخنة‏‎ وعدم وجود برنامج لمكافحة الافات ويتم تنظيف الاحشاء من محتوياتها داخل المحل وهذا مخالف للاشتراطات الليبيه ,كذلك عدم الالتزام باللباس الصحي للشغل.

وأضاف المركز أنه تم إتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.