الاتحاد الأوروبي يلوّح بوقف المساعدات المالية للنيجر .

بروكسيل 28 يوليو 2023 (وال) – هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بوقف المساعدات المالية التي يقدمها للنيجر ، عقب لمحاولة الانقلابية التي نفذها عناصر في الحرس الرئاسي .

وجاء في بيان لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل ” أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الانقلاب في النيجر ، حيث تشكل الأحداث الأخيرة هجوما خطيرا على الاستقرار والديمقراطية .

وحذر البيان من أن أيّ خرق للنظام الدستوري سيكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر ، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي .

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى ضمان أمن الرئيس ” بازوم ” وحرية تنقله دون قيد أو شرط .

وأكد التزامه الكامل بالاحترام الصارم لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في النيجر .