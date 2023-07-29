ليبيا نيوز

الاتحاد الأوروبي يلوّح بوقف المساعدات المالية للنيجر .

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بروكسيل 28 يوليو 2023 (وال) – هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بوقف المساعدات المالية التي يقدمها للنيجر ، عقب لمحاولة الانقلابية التي نفذها عناصر في الحرس الرئاسي  .

وجاء في بيان لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل ”  أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الانقلاب في النيجر ، حيث تشكل الأحداث الأخيرة هجوما خطيرا على الاستقرار والديمقراطية .

وحذر البيان  من أن أيّ خرق للنظام الدستوري سيكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر ، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي .

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى ضمان أمن الرئيس ” بازوم  ” وحرية تنقله دون قيد أو شرط  .

وأكد التزامه الكامل بالاحترام الصارم لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في النيجر . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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