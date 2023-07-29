مركز البحوث الجنائية و التدريب ينظم دورة تدريبية للعاملين المركز.

طرابلس 28 يوليو 2023م (وال) ـ نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية للعاملين بالمركز في مجال التنمية الإدارية والذاتية.

وأفاد مكتب النائب العام عبر صفحته على “فيسبوك” أن الدورة التدريبية تواصلت على مدى ثلاثة أيام وذلك في إطار تنفيذ مبادرة المركز التدريبية لسنة 2023.

وأضاف المكتب أن الدورة تناولت أصول التعامل الإداري والشخصي لمن أُسنِدَت إليهم ولاية الوظيفة العامة، ومبادئه، وقواعده، وضوابطه، ومعاييره، وآدابه، وأهمية وضرورة التوافر على حسن السلوك والتصرف؛ بحسبانه مما أوجبهما القانون على متقلِّدي الوظيفة العامة.

كما تطرَّقت الدورة إلى أصول التعامل بالبريد الإلكتروني، الذي أصبح وسيلة للتواصل الإداري في إطار الحكومة الإلكترونية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن الدورة تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة المصمَّمة ضمن حقيبة التنمية والإدارية والذاتية، التي شرع المركز في تنفيذها لفائدة العاملين في هيئة النيابة العامة كمرحلة أولى، و بُدِءَ بتنفيذها لفائدة العاملين في مركز البحوث الجنائية والتدريب، الذي سيتولى تنفيذ رؤية هيئة النيابة العامة واستراتيجيتها في رقمنة العدالة الجنائية، وتحديث منظومتها بركائزها كلها.