الأمم المتحدة تؤكد مواصلة تقديم مساعدات إنسانية للنيجر رغم الانقلاب .

نيويورك 29 يوليو 2023 (وال) – أعلنت “نيكول كواسي” منسقة البرنامج الأممي الإنمائي في النيجر أمس الجمعة، أن عمليات الإغاثة والتنمية وحفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة في النيجر مستمرة.

وأوضحت أن ما علقناه هو الرحلات الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية .. مضيفة أنها علقت مؤقتا، فقط بسبب إغلاق المجال الجوي النيجري نظرا إلى إغلاق الحدود.

وأضافت “كواسي” للصحافة عبر الفيديو في نيامي عاصمة النيجر، وبث في نيويورك “نحن ملتزمون بمواصلة عملنا العملياتي على الأرض نظرا إلى الوضع”.

من جهته قال “جان نويل جانتيل” مدير برنامج الأغذية العالمي في النيجر إن “الاستجابة الإنسانية مستمرة على الأرض ولم تتوقف أبدا”.. مضيفا “نحن قادرون على الوصول إلى المناطق المعرضة للخطر والسكان الضعفاء في النيجر”.

وكان أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة قال يوم الخميس ، إن العمليات الإنسانية علقت في النيجر بسبب الانقلاب العسكري.

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