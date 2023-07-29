المركز الوطني للأرصاد الجوية : طقس ساخن اليوم على مناطق الشمال الغربي , بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

طرابلس 29 يوليو 2023 (وال)- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إدارة التنبؤات الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت وخلال اليومين القادمين أوضح فيها ان الطقس سيكون ساخنا اليوم على مناطق الشمال الغربي , بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.
** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–42)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (41-45) مْ على الدواخل.
** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ.
** الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ تصل إلى (47)مْ على غدامس.
** الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ.
وال..
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