ليبيا نيوز

المركز الوطني للأرصاد الجوية : طقس ساخن اليوم على مناطق الشمال الغربي , بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 29 يوليو 2023 (وال)-  أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إدارة التنبؤات الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا  اليوم السبت  وخلال اليومين القادمين أوضح  فيها ان الطقس سيكون ساخنا اليوم على مناطق الشمال الغربي , بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

 ** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل  الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–42)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (41-45) مْ على الدواخل.

** الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ.

** الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ تصل إلى (47)مْ على غدامس.

 ** الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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