روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام.

موسكو 29 يوليو 2023 (وال) – أعلنت الحكومة الروسية تمديد الحظر المفروض على تصدير الأرز حتى 31 ديسمبر 2023، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية.

وقال مجلس الوزراء الروسي في بيان له “فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على تصدير الأرز ، وستكون القيود سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023” .. موضحة أنه تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية.

وأشارت الحكومة الروسية إلى أن الحظر لا ينطبق على الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وكانت السلطات الروسية حظرت تصدير الأرز في 30 يونيو 2022 لستة أشهر ومددت الحظر في 31 ديسمبر الماضي لستة أشهر أخرى.

يشار إلى أنه قبل يومين أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم ، منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي “بمفعول فوري”، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

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