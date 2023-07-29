مقتل 100 من عناصر المليشيات في عملية عسكرية بالصومال.

مقديشو 29 يوليو 2023 (وال) – أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت، مقتل 100 من عناصر المليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن “عبدالرحمن يوسف العدالة” نائب وزير الإعلام الصومالي قوله ” إن العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني الصومالي والشركاء الدوليين بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود”.

وأضاف ” العدالة ” أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير 14 من المركبات العسكرية التابعة للمليشيات ، وقاعدة كان يجتمع فيها عناصر المليشيات التي تكبدت خسائر فادحة.

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