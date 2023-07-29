صدور عدد جديد من مجلة العلوم الانسانية عن جامعة خليج السدرة .

بن جواد 29 يوليو2023م (وال) – صدر عن جامعة خليج السدرة العدد الثامن من مجلة العلوم الإنسانية حافلا بالعديد من البحوث والدراسات العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية ، اضافة الى مواضيع اخرى متنوعة لنخبة من الباحثين والمهتمين بالمجال البحث العلمي .

تضمن هذا العدد في صفحاته الـ ( 388‪ ) جملة من البحوث والدراسات من بينها توظيف الصناعة المقاصدية في فهم القرآن الكريم – قراءة في الاسس والضوابط، والتحكيم ضمانة اجرائية لتسوية منازعات عقود الاستثمارات الاجنبية، والتعصب الفكري واثره في ضرب النسيج الاجتماعي في ظل المتغيرات السياسية – دراسة تحليلية من منظور شرعي ، وكذلك الخطأ الطبي واثباته في القانون الليبي وجريمة القتل الخطأ بمركبة آلية في التشريع الجنائي الليبي.

كما تضمن العدد بحث قانوني تعليقا على حكم قضائي بشان تطبيق حد الردة صادر بمحكمة استئناف مصراتة في القضية رقم 211/201‪ ، اضافة الي جملة من البحوث والدراسات التحليلية الاخرى في شتى المجالات .

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