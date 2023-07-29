ليبيا نيوز

شركة البريقة تتابع توزيع الوقود في محطات الوقود بمنطقة سرت .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 29 يوليو2023م (وال) – باشرت اللجنة المكلفة من إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز فى منطقة سرت أعمالها للتفتيش على محطات الوقود من حيت الكميات المستلمة وكيفية توزيعها خلال الفترة الماضية ، وذلك على خلفية شكاوي المواطنين من الازدحام أمام المحطات رغم توفر الوقود من المصدر.

وذكرت مصادر اعلامية بالبلدية لمراسل (وال ) أن اللجنة المكلفة قامت خلال جولتها برفقة أعضاء الحرس البلدي بالتفتيش على ما يزيد عن (20) محطة وقود تتبع أربعة شركات خدمات نفطية ( ليبيا نفط – الراحلة – الشرارة الذهبية – خدمات الطرق السريعة ) من حيت الكميات المستلمة والموزعة ، ومن وراء خلق ازمة الوقود في سرت مرارا وتكرارا .

وأوضحت المصادر أن اللجنة المكلفة ستقوم بتقديم تقريرها المفصل حول نتائج زيارتها لإدارة الشركة .

  ( وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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