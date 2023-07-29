دورية تفتيش لجهاز الحرس البلدي سرت تضبط عدد من المخالفات وتقفل محال تجارية بالشمع الاحمر .

سرت 29 يوليو 2023 (وال) _ قامت دورية تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي سرت اليوم بجولة تفتيش على المحال التجارية والأسواق والصيدليات الطبية تم خلالها ضبط العديد من المخالفات فيما يتعلق بالأسعار وإجراءات التراخيص واذن المزوالة وصلاحية المواد والسلع المعروضة للبيع .

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة امبية لمراسل وال بسرت ” وحدة الدوريات بمركز الحرس البلدي سرت ضبطت محل مواد غذائية يقوم ببيع مواد منتهية الصلاحية خطرة علي الصحة العامة منها عصائر واجبان وبريوش ولحم دجاج مستورد قديم حيث تم ضبط ومصادرة المواد المنتهية وتم قفل المحل بالشمع الاحمر الى جانب مخالفات عديدة في عمل الصيدليات سواء في الاسعار أو ادوية غير مرخص لها .

وأضاف ” تم احالة المخالفات الى الجهات المختصة لاستكمال باقي الاجراءات القانونية .

(وال_سرت)