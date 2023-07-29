رئيس ديوان وزارة الاسكان والتعمير بالمنطقة الجنوبية يتابع تنفيذ المشروعات بمنطقة وادي الشاطئ .

سبها 29 يوليو 2023 ( وال ) – تابع رئيس ديوان وزارة الاسكان والتعمير بالمنطقة الجنوبية ” بشير خليفة ” في الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع ” مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وادي الشاطئ “فرج عبدالصمد ” بحضورمدير إدارة المنطقة الجنوبية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحى “أبو القاسم عبدالله ” وعمداء بلديات براك ، برقن ، ومندوب عن المجلس البلدي القرضة الشاطئ الإجراءات التعاقدية للمشاريع والتنسيق المشترك لتنفيذ المشروعات التابعة لهذه الاجهزة والمتداخلة مكانيا .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تذليل الصعاب أمام الشركات المنفذة لتنفيذ المشروعات العاجلة والمستعجلة لبلديات وادي الشاطئ .

يشار الى انه قد سبق هذا الاجتماع زيارة ميدانية لبعض المشاريع قيد التنفيذ والواقعة ببلدية القرضة الشاطئ .

(سبها – وال )