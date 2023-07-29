ليبيا نيوز

رئيس ديوان وزارة الاسكان والتعمير بالمنطقة الجنوبية يتابع تنفيذ المشروعات بمنطقة وادي الشاطئ .

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  

سبها   29 يوليو 2023  (  وال ) –   تابع  رئيس ديوان وزارة الاسكان والتعمير بالمنطقة الجنوبية ” بشير  خليفة ” في الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع ” مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وادي الشاطئ  “فرج  عبدالصمد ”  بحضورمدير إدارة المنطقة الجنوبية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحى  “أبو القاسم عبدالله  ”  وعمداء بلديات براك ، برقن ،   ومندوب عن المجلس البلدي القرضة الشاطئ   الإجراءات التعاقدية للمشاريع  والتنسيق المشترك لتنفيذ المشروعات التابعة لهذه الاجهزة والمتداخلة مكانيا    .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق  على تذليل الصعاب أمام الشركات المنفذة  لتنفيذ المشروعات العاجلة والمستعجلة لبلديات وادي الشاطئ .

 يشار الى انه قد سبق هذا الاجتماع زيارة ميدانية لبعض المشاريع قيد التنفيذ والواقعة ببلدية القرضة الشاطئ  .

(سبها – وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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