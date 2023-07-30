الشهوبي يلتقي عددا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية.

طرابلس 29 يوليو 2023م (وال)- بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية”محمد الشهوبي”، مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، المعوقات والمشاكل الفنية التي تواجه سير عمل المشاريع الخاصة بها.

وذكرت وزارة المواصلات أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة، صيانة جسر وادي الكوف، والاستعجال بتنفيذ إحدى الطرق ببلدية ساحل الجبل، إضافة إلى طريقي سوسة – الحمامة، وتاكنس – المرج، وسير عمل المشاريع ببلدية توكرة.

وشارك في الاجتماع بلديات ساحل الجبل الاخضر و سوسة و عمر المختار و مدور الزيتون و جردس العبيد و توكرة ,إضافة إلى رئيس مصلحة الطرق و الجسور ,علي السريتي .