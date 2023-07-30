المركز الوطني لمكافحة الأمراض يصدر نصائح للوقاية من الالتهاب الكبدي.

طرابلس 29 يوليو 2023م(وال)- أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض نصائح للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي.

وقال المركز إن طرق الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي تختلف بحسب نوع الفيروس، ولكن هناك بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتباعها للوقاية من جميع أنواع التهاب الكبد .

وتشمل إجرات الوقاية حسب المركز أخذ اللقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي( ب) و غسل اليدين بانتظام و تجنب مشاركة الأشياء الشخصية مثل فرشاة الأسنان وأدوات الحلاقة وتجنب نقل الدم من مصدر غير موثوق وتجنب السلوكيات الخطرة غير الآمنة واستخدام المخدرات بالحقن.

وتشمل هذه الاجراءات أيضا التأكد من غسل الفواكه والخضروات جيدا وتجنب تناول المأكولات البحرية نية.