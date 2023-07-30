جلسة حوارية ببنغازي حول واقع الإيفاد الاكاديمي في ليبيا.

خاص /وال/هدى الشيخي..

بنغازي 29 يوليو 2023م(وال)-نظمت مؤسسة المنارة للاستشارات الاكاديمية مساء اليوم السبت ببنغازي جلسة حوارية حول واقع الإيفاد الاكاديمي وآفاقه في ليبيا بمشاركة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المحلية.

وتناولت الجلسة الحوارية بالنقاش تحديات الإيفاد وواقعه و إمكانياته و المعايير والضوابط الموجودة والمقترحة ، إضافة إلى العائد الاقتصادي و الثقافي للإيفاد الاكاديمي.

و استعرض المشاركون في هذه الجلسة التجارب المحلية و العربية و الدولية للاستفادة منها وأيضا تناسب الإيفاد و احتياجات سوق العمل الليبي .

وتهدف هذه الجلسات الحوارية التي اطلقتها المنارة للاستشارات الاكاديمية من بنغازي و تستضيفها خلال الفترة القادمة البيضاء و درنة و مصراتة و طرابلس إلى جمع توصيات وأفكار الخبراء و الاكاديمين لوضع الاستراتيجية الوطنية للايفاد الاكاديمي.

يذكر أن مؤسسة المنارة للاستشارات الاكاديمية بطرابلس ، ناقشت خلال اليومين الماضيين مقترحا للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والذي رحبت به الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالي.

وتسعى المؤسسة إلى إطلاق مشروع القروض المصرفية التعليمية التي من شأنها مساعدة البُحاث في المجالات العلمية المختلفة بالتعاون مع أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس .