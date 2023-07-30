نورلاند: ننضم إلى الشركاء الدوليين في دعم الوساطة الأممية بليبيا.

طرابلس 30 يوليو 2023 م ( وال ) – – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ” ريتشارد نورلاند” إن الولايات المتحدة تنضم إلى الشركاء الدوليين في دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا” .

جاء ذلك في تغريدته نشرها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” .

وجدد السفير نورلاند نشر البيان المشترك الذي أصدرته أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، لتأكيد دعمها جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لإشراك جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناءً على عمل لجنة «6+6»، بما في ذلك عن طريق معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي من أجل جعله قابلاً للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل اللازم للطريق إلى الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص.

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