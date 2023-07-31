زعماء غرب إفريقيا يهددون بالتدخل العسكري في النيجر .

أبوجا 30 يوليو 2023 م (وال) ــــ هدد زعماء مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “ايكواس” اليوم الأحد ، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في عاصمة نيجيريا “أبوجا” ، هددوا بعمل عسكري ضد المجلس العسكري في النيجر بعد توليه السلطة في انقلاب الأسبوع الماضي .

وذكرت قناة “بي بي سي” الإنجليزية أن المجموعة أمهلت قادة المجلس العسكري سبعة أيام لإعادة الرئيس “محمد باعزوم” المحتجز الى منصبه كرئيس منتخب للبلاد.

وجاء في البيان الصادر في ختام أعمال القمة أن إيكواس (لا تتسامح مطلقا) مع الانقلابات.

وكان المجلس العسكري قد حذر في وقت سابق من أنه سيقاوم أي (خطة عدوانية ضد النيجر) من قبل القوى الإقليمية أو الغربية.

وأضاف البيان: (نحذر الإيكواس وحلفاءها من أن أي تدخل عسكري سيدفعنا للدفاع عن وطننا. أي تدخل عسكري في نيامي، سيجعلنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق ) .

في غضون ذلك تظاهر مئات من أنصار الانقلاب أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي.

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