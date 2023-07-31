وزير الدفاع الإيطالي يدعو الى انسحاب بلاده من "طريق الحرير" الصيني .

روما 30 يوليو 2023 م (وال) ــــ وصف وزير الدفاع الإيطالي “جويدو كروسيتو” انضمام بلاده إلى مبادرة الحزام وطريق الحريرالصينية بأنه كان قرارا (مرتجلا) وأنه لم يفعل الكثير لتعزيز الصادرات الإيطالية ، مما جعل الصين الفائز الوحيد .

وقال “كروسيتو” في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا الإيطالية : (كان قرار الانضمام إلى طريق الحرير الجديد عملاً مرتجلًا وشنيعًا أدى إلى زيادة الصادرات الصينية إلى إيطاليا دون أن يكون له نفس التأثير على الصادرات الإيطالية إلى الصين) .

وقال إن إيطاليا بحاجة الآن إلى العمل على كيفية الخروج من الاتفاق دون الإضرار بالعلاقات مع بكين.

وقال كروسيتو: (القضية اليوم هي: كيفية التراجع “من مبادرة الحزام والطريق”دون الإضرار بالعلاقات مع بكين ، لأنه صحيح أن الصين منافس ، لكنها أيضًا شريك) مضيفا .. (إنه في الوقت الذي أصبحت فيه بكين حازمة بشكل متزايد على المسرح العالمي ، سيتعين على إيطاليا أن تفكر في كيفية الانسحاب دون إحداث كوارث).

وكانت إيطاليا قد أصبحت أول اقتصاد متقدم ينضم إلى “مبادرة الحزام والطريق” في عام 2019 – وهي خطوة انتقدها حلفاؤها الغربيون ، حيث أعرب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما من قرار إيطاليا الانضمام إلى الخطة قبل سنوات.

يذكر أن صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية قد ذكرت قبل يومين (إن إيطاليا “تخطئ في تقديراتها إذا اعتقدت أن بإمكانها الحصول على أي شيء من الولايات المتحدة بالتضحية بطريق الحرير”) .

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