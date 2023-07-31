الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية.

طرابلس 30يوليو 2023م (وال ) – خصص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مساء اليوم بديوان المجلس في العاصمة طرابلس لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأصدر ” الدبيبة ” خلال الاجدتماع تعليماته بضرورة تنفيذ العطاء العام في وقت قريب، منوها إلى أن أي جهة تتأخر في ذلك ستساهم في انتشار الفساد في هذا القطاع، مشددا على آلية التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية.

وقدم رئيس لجنة العطاءات الفرعية عرضا تفصيليا لآخر الإجراءات المتخذة بشأن المحصلة الثانية من العطاء العام في عدد من الأدوية والمستلزمات.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز الإمداد الطبي أن ما عرضه مكتب التعاون الدولي بالوزارة بشأن النقص في أكياس الدم وطلبها من منظمات دولية سببه سوء التنسيق، مشيرا إلى وجود كميات كافية من هذا البند، جرى توزيعها على جميع مصارف الدم، منوها إلى انتظار شحنة جديدة خلال الأسبوع الجاري تحوي 35 ألف كيس.

وحضر الاجتماع كل من رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك ” ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبو جناح”، ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة.

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