الرئيس التشادي يصل النيجر وتعهد بتقديم تقرير عن زيارته الى (ايكواس) .

نيامي 30 يوليو 2023 م (وال) ـــ وصل الرئيس التشاد “محمد إدريس ديبي إيتنو” إلى نيامي، اليوم الأحد، (ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة في النيجر)، بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة، بحسب نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة التشادية “عزيز محمد صالح”.

وقال الوزير: (إنها مبادرة تشادية)، في وقت أمهل قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “ايكواس” خلال قمّة اليوم الأحد في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، من دون أن يستبعدوا (استخدام القوة) والتدخل العسكري .

وكانت مصادر قد نقلت في وقت سابق عن مصدر بالرئاسة في نيجيريا أن ذكر الرئيس التشادي تطوع للتحدث إلى القادة العسكريين في النيجر وتقديم تقرير إلى الرئيس النيجيري “بولا تينوبو”، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس) .

والتقى ديبي مع تينوبو على هامش قمة طارئة للإيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا. وقال مصدر رئاسي لرويترز (تطوع رئيس تشاد في الاجتماع الثنائي بالذهاب والتحدث مع المجلس العسكري في النيجر وتقديم تقرير) .