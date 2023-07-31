العثور على 6 جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين من جنسيات أفريقية طردوا من تونس باتجاه الأراضي الليبية.

طرابلس 30 يوليو 2023م (وال ) – عثرت الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة أمس السبت على 6 جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر مكتبها الإعلامي إن العثور على الجثث جاء خلال قيام الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة بتمشيط المنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويل طاهر لمنع تدفق ودخول المهاجرين الذين يتم طردهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم للدخول للأراضي الليبية.

وأكدت الوزارة انه تم انتشال الجثث واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بحضور اعضاء النيابة العامة وبرفقة فريق الإسعاف والطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة .

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