اتفاقية تعاون بين مركز الخبرة القضائية و اللجنة الدولية لشؤون المفقودين .

طرابلس 30 يوليو 2023م (وال ) – وقع مركز الخبرة القضائية التابع لوزارة العدل اتفاقية تعاون تقني في لاهاي مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتحسين معايير وإجراءات التحقيقات في مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد.

وتنص الاتفاقية – التي وقعها عن الجانب الليبي المستشار ” خالد دياب “على قيام اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بالعمل مع أصحاب الشأن الليبيين، بما في ذلك اللجنة الفنية الدائمة للمقابر الجماعية والهجرة لإنشاء نظام بيانات مركزي وتعزيز خصوصية البيانات وتعزيز قدرات الطب الشرعي وزيادة مشاركة العائلات في مسار عملية الأشخاص المفقودين.

وقالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين ” كاثرين بومبرغر ” إن الاتفاقية تمهد الطريق للجنة الدولية لشؤون المفقودين لمساعدة السلطات في ليبيا على إنشاء عملية محايدة وفعالة لتحديد مصير أعداد كبيرة من الأشخاص المفقودين. وأكدت ” كاثرين ” على مواصلة عملها الذي قامت به اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في ليبيا قبل عقد من الزمن، إضافة إلى تزويد الوكالات ذات الصلة بالأدوات لتحديد مصير الليبيين الذين فقدوا نتيجة للصراع وعدم الاستقرار السياسي، وكذلك المهاجرين الذين فقدوا في محاولتهم للوصول إلى أوروبا.

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