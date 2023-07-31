أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

سنغافورة 31 يوليو 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعدما كانت تقترب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ، وذلك لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر المقبل وشح الإمدادات العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا يوم الجمعة الماضي عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل الماضي، ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو الجاري بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.

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