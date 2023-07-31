اليابان تحذر مواطنيها من إعصار كبير يقترب من جنوب البلاد

طوكيو 31 يوليو 2023 م ( وال ) أصدرت السلطات اليابانية اليوم الإثنين تحذيرا إلى مواطنيها بتوخي الحذر مع اقتراب إعصار كبير من محافظة أوكيناوا في جنوب اليابان حتى بعد غد الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى التحذير من الرياح القوية والمد والجزر في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية إن إعصار خانون قد يقترب أيضًا من جزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاجوشيما جنوب غرب البلاد، ولقد أدى الإعصار بالفعل إلى إلغاء الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من أوكيناوا.

وفي ظل هطول أمطار غزيرة، طلبت الوكالة من المواطنين في أوكيناوا أن يظلوا يقظين ضد الانهيارات الطينية والفيضانات، كما دعتهم إلى البقاء في الداخل، إلا في حالات الطوارئ.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن أن يصل ارتفاع المد اليوم الاثنين إلى 10 أمتار في منطقة أوكيناوا و6 أمتار في منطقة أمامي، وقد يرتفع حتى اليوم التالي.