(التومي) يتابع مع عددًا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية المشاريع المنفذة من مخصصات التنمية

طرابلس 31 يوليو 2023م (وال) – تابع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي الأحد، بطرابلس، مع عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية “ساحل الجبل، توكرة، عمر المختار، سوسة، مدور الزيتون، شحات، جالو، الزويتينة، سلطان، البيضاء، جردس العبيد”،الموقف التنفيذي للمشاريع المنفذة من باب مخصصات التنمية.

واستعرض “التومي” أهم المشاريع المنفذة والتي لازالت قيد التنفيذ والمشاريع المقترح تنفيذها من باب مخصصات التنمية بكل بلدية على حدا، مثمناً حرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بمناطقهم وتحقيق متطلباتهم وحل مشكلاتهم والقيام بالمشاريع الإنتاجية والتنموية التي تسهم في تنمية مجتمعهم.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل بالبلديات وبحث سبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجحة لها.

وقال الوزير إن مشاريع التنمية لم تعد بعد اليوم محصورة على المستوى المركزي وأصبحت موزعة على وحدات الإدارة المحلية ؛ بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُنفّذ بحسب رؤية وخطط وحدات الإدارة المحلية الذين هم أدرى الناس باحتياجات المواطنين بمناطقهم.

..(وال)..