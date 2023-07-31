الأرصاد: تراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية نسبياً, ولا تغير في حالة الطقس على باقي المناطق.

طرابلس 31 يوليو 2023 م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بتراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية نسبياً, ولا تغير في حالة الطقس على باقي مناطق البلاد .

وأشار المركز في نشرته اليومية الصادر اليوم الاثنين؛ أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفى الصباح الباكر على المناطق من زوارة حتى طرابلس ، والرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–34)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (35-40)مْ على الدواخل.

أما مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد ، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفى الصباح الباكر على الجبل الأخضر ، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ،ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-34)مْ.

وتكون مناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:- السماء: صافية ، والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-46)مْ .

أما الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:- تكون السماء: صافية ، والرياح: شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

..(وال)..