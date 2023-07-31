بريطانيا تعتزم إصدار تراخيص جديدة في مجال الغاز والنفط في بحر الشمال

لندن 31 يوليو 2023 م ( وال ) أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عزمها إصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لتعزيز احتياطاتها من الطاقة، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ” ريشي سوناك ” أن “الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، وحماية الوظائف، وتخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة”.وأشار البيان الى أنه سيتمّ اعتماد “مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات” التراخيص، وأن الطلبات ستخضع لاختبار “توافق مع المناخ” مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات.الحكومة شددت في بيانها على أنها “ستتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محلياً، ما سيضمن العرض المحلي من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية”.

وأضاف البيان نقلا عن سوناك “تعزيز أمننا في مجال الطاقة والبناء على هذه الاستقلالية لتقديم طاقة أكثر نظافة وبكلفة أقل، بات أمراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى”.

ووفق أرقام هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقاً)، فإن بصمة الكربون الناتجة عن إنتاج الغاز محلياً في المملكة المتحدة هي ربع تلك الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال. يشار إلى أن المملكة المتحدة تعدّ من أقل الدول الأوروبية اعتمادا على النفط والغاز القادمين من روسيا.

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